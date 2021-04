Un an et quelques mois après avoir accueilli leur premier enfant ensemble, Isaiah, M Pokora et Christina Milian sont à nouveau parents. "Kenna, bienvenue au monde mon petit garçon!", a annoncé la compagne du chanteur sur Instagram durant la nuit. Sur la photo dévoilée, elle tient son troisième enfant (elle a déjà une fille d'une précédente union) dans ses bras, sourire aux lèvres. "Merci mon Matt d’être le meilleur partenaire/papa/meilleur ami qu’une femme puisse demander. Tu es un roi à mes yeux", a ajouté Christina Milian.

Même chose du côté du papa, ravi de poser avec son second bébé. "Notre petit Kenna va bien et sa maman, une fois de plus, a été incroyable. Tout le monde est en pleine forme", a commenté M Pokora.