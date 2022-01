Ce mardi soir, Florent Pagny a fait une annonce choc sur sa page Instagram. Dans un message vidéo, le chanteur a révélé souffrir d'un cancer du poumon et devoir suivre un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X. Par conséquent, il a fait savoir qu'il annulait sa tournée organisée à l'occasion de ses 60 ans.

Depuis, le monde people est sous le choc. Très apprécié, de nombreuses célébrités ont souhaité apporter leur soutien au chanteur. Pascal Obispo a ainsi partagé une photo d'eux deux avec comme légende un message d'encouragement: "Force et courage dans cette épreuve mon ami."

Sous ladite vidéo de Florent Pagny, l'animateur Nikos Aliagas a lui aussi souhaité apporter son soutien. "Avec toi Hermano", a-t-il commenté. De son coté, Vincent Cerutti a lui écrit: "De tout cœur avec toi Florent, on pense fort à toi ce soir et nous sommes persuadés que tu as la ressource et les bonnes ondes. Tu es un guerrier."

Marghe, la candidate de The Voice qui a remporté la 10e saison, a elle écrit: "Nous sommes tous là avec toi. Tu es un guerrier. Courage et bon rétablissement !"

Enfin, on a pu remarquer que Marina Kaye, François Feldman ou encore Matt Pokora avaient réagi à l'annonce du chanteur avec les émôticones "prières" et "coeur".