Suite à l'augmentation des cas de coronavirus en France, le président Emmanuel Macron a annoncé diverses mesures, dont celles de fermer le rayon culture des grandes surfaces. L'ancien coach de The Voice est alors entré dans une grande surface pour filmer ce qui représente selon lui un véritable imbroglio.

Sur son compte instagram, le chanteur commence par un texte : "La video qui suit n'est pas une blague. C'est réel et c'est un peu partout comme ça. C'est lunaire, ça ressemble à une punition pour la culture ! Pourquoi ?!!! Qu'est-ce que ça change qu'un(e) client(e) puisse acheter un livre ou un album ? Y a le covid sur nos oeuvres ?" écrit-t-il, outré.

Ensuite Matt Pokora filme le rayon magazine et culture d'une grande surface. On y aperçoit un rayon à moitié condamné avec les moyens du bord. Certains magazines et livres sont accessibles mais en ce qui concerne les disques, ils sont injoignables. Il dit même: "Nan mais regarde cette blague !"

"Dans une grande surface, on peut acheter un magazine ou des mots croisés (…) mais pas un CD ou un bouquin ?!! Genre c’est interdit ?!!!!", s’interroge-t-il, après avoir interpellé le Ministère français de la Culture dans sa story instagram.