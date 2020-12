Ce lundi soir, le chanteur français Matt Pokora était l'invité de Cyril Hanouna dans TPMP. L'occasion pour lui de remettre Aya Nakamura à sa place, après les propos peu glorieux que l'actuelle reine de la pop avait tenu à son égard il y a tout juste un mois.

Le 8 novembre dernier, Matt Pokora était élu sacré meilleur artiste français par les MTV European Music Awards. Dans la catégorie "meilleur artiste français" étaient également nommés Soprano, Vitaa & Slimane, Gims et... Aya Nakamura. L'interprète de Djadja et Jolie Nana, qui fait pourtant un carton avec son nouvel album AYA, n'a pas remporté le titre, et a eu du mal à accepter la défaite.

"Il a gagné pour quels sons? Rien contre lui mais il n’est même pas dans le top 10", avait-t-elle tweeté à l'époque, avant de supprimer son message.

Au micro de Cyril Hanouna, Matt Pokora a eu l'occasion de revenir sur ce tacle. "Là où elle fait fausse route... Après qu’elle mérite le titre, il n’y aucun problème, mais juste là où elle fait une erreur, c’est quand elle parle de top 10", a débuté le chanteur français. "Le top 10 streaming? Non, le top 10 streaming, je n’y suis pas. Par contre, le top 10 physique, j’y suis, le top 10 des tournées, j’y suis depuis 17 ans. En fait, il y a juste deux générations qui s’opposent: il y a un public d'une génération qui a commencé en 2003 et un public qui est là depuis trois ans et qui est très streaming", a-t-il poursuivi.

"Le public le plus motivé"

"Le problème du public streaming, c'est que c'est aussi beaucoup de touristes. C'est des gens qui n'achètent pas forcément. Ils ont un abonnement, ils cliquent. C'est le buzz du moment, donc elle a beaucoup de gens qui l'écoutent, ça c'est une certitude, elle cartonne c'est une certitude", a concédé l'artiste.

"Mais quand on vend 500. 000 albums dont les trois-quarts sont en streaming, on ne peut pas garantir que ces 500.000 personnes vont voter. Moi quand j’en ai 300.000, j’en ai 300.000 qui votent. En fait, c'est pas une question de qui cartonne le plus le plus, mais c'est le public le plus motivé et le plus mobilisé qui gagne" , a-t-il expliqué à Cyril Hanouna.

Enfin, Matt Pokora a nié avoir été blessé par les paroles d'Aya Nakamura: “Non, et est-ce que j'ai encore besoin de me justifier après 17 ans de chiffres que je fais?"