Les baisers de cinéma ne sont pas toujours aussi glamour qu’on le pense. Lors d’un podcast pour The Goop Podcast, Kate Hudson et Gwyneth Paltrow ont raconté les pires embrassades qu’elles ont eues à subir des acteurs. Partager un baiser avec Matthew McConaughey avait été particulièrement désagréable pour la première. "Quand nous nous embrassions à la fin de L’Amour de l’or, nous étions dans l’océan. Nous venions juste d’avoir un accident d’avion et il avait de la morve sur tout le visage." Gwyneth Paltrow garde, elle, un très mauvais souvenir de son baiser avec Robert Downey Jr. "Quand j’ai dû l’embrasser, je me suis dit : ‘Ils se moquent de moi, c’est littéralement comme embrasser mon frère’."