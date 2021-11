Selon la RTBF, toute la famille se porte bien et Maureen attend avec impatience la nouvelle saison de The Voice Belgique, qu'elle regardera cette fois depuis son divan et en bonne compagnie.

Maman professionnelle de tous les talents dedepuis des années, Maureen Louys est devenue aussi mère dans la vie privée.L'animatrice phare de la chaîne publique avait annoncé la nouvelle sur Instagram : elle a donné naissance à un petit Achille le 31 octobre 2021. Près de trois semaines plus tard, elle vient de dévoiler la bouille de son petit gars sur le même réseau social. De quoi ravir ses 9000