Quelle mouche a donc piqué le duc et la duchesse de Sussex ? Leurs récentes sorties à l’encontre des médias même si elles peuvent se comprendre partiellement, laissent surtout pantois quant à la mauvaise stratégie de communication. Ni la reine Elizabeth, ni le prince de Galles n’auraient d’ailleurs été mis au parfum au préalable.

Tout débute le 1er octobre dernier. En pleine tournée africaine et alors que ce déplacement en Afrique du Sud, Angola, Malawi et Botswana est très positivement relayé dans les médias, le prince Harry annonce officiellement qu’une plainte a été déposée contre les journaux Daily Mail et Mail on Sunday pour utilisation frauduleuse d’informations privées et violation du droit d’auteur.

