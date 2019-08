Après le mariage de son fils Benjamin, les vacances de Patrick Sébastien ne pouvaient que bien se dérouler. Malheureusement, alors qu’il prenait du bon temps avec sa femme Nathalie Boutot et sa fille Lily dans le sud de la France, l’ancien animateur des Années Bonheur a appris que son appartement parisien avait été cambriolé. Les auteurs du cambriolage sont entrés par la terrasse et ont, par la suite, saccagé l’intérieur de son domicile. Pour le moment, aucune information ne circule concernant l’ampleur des dégâts et le montant des objets volés.