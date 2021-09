Ce 21 septembre, La Haye battait au rythme du Prinsjesdag. Cet événement qui se déroule le 3e mardi du mois de septembre est considéré comme capital pour la vie politique des Pays-Bas, puisqu'il fait office de feuille de route pour l'année à venir. C'est aussi l'occasion d'en savoir plus sur les sommes dédiées à la famille royale.

Maxima, Willem-Alexander et leurs filles coûteront à l'État un total de 48,2 millions d'euros en 2022. Ce montant comprend également les dotations qui s'élèvent à 10,5 millions d'euros. Ces "apanages" sont composés à la fois d'un revenu personnel pour les têtes couronnées et de charges personnelles. On notera que la Reine de 50 ans et le Roi de 54 ans seront augmentés cette année. La souveraine aux origines sud-américaines percevra 400.000 euros, soit 4000 euros de plus qu'en 2021, quand le fils de Beatrix dépassera le million d'euros. Il avait reçu 998.000 euros l'année précédente. La princesse Amalia, qui vient de rallier le prestigieux UWC Atlantic College du Pays de Galles, devrait toucher près de 300.000 euros.

Récemment, Catharina-Amalia, aînée du couple royale et future reine, a annoncé qu'elle déclinait sa dotation annuelle d'1,6 million d'euros, "mal à l'aise" avec cette idée.