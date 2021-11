Elles partagent plus qu'un titre. Les reines Maxima et Mathilde ont un autre point commun : un goût pour une élégance racée à l'originalité à la fois marquée et discrète. Ce n'est donc pas un hasard si les deux souveraines misent toutes les deux sur le savoir-faire du Belge Édouard Vermeulen et de Maison Natan.

Attendue à Dubaï pour une visite officielle, l'épouse de Willem-Alexander est apparue dans une robe blanche ceinturée piquée de motifs floraux, et coiffée d'un chapeau à large bord. Un choix tout en subtilité qui a fait mouche pour assister à l’inauguration du Pavillon néerlandais de l'Exposition universelle de la ville le 4 novembre.

Comme le fait remarquer Paris Match, Mathilde avait opté pour une tenue quasi identique en 2019 lors d'un voyage à Venise, la Cité des Doges.