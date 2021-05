L’épouse du roi Willem Alexander fête ses 50 ans.

La reine Maxima des Pays-Bas fête demain ses 50 ans. Un anniversaire qui en temps normal aurait donné lieu à une grande réunion du Gotha mais à défaut les hommages se multiplient avec la frappe d’une monnaie commémorative, d’un feuillet de timbre, d’une soirée de gala musicale diffusée à la télévision et à laquelle a pris part la reine avec son époux, leurs filles et sa belle-mère la princesse Beatrix cette semaine à la Haye ainsi qu’une interview accordée depuis le Palais Huis ten Bosch à Matthijs van Nieuwkerk et qui sera diffusée le 17 mai à 20h30 sur la chaîne NPO1.

Deux ouvrages retiennent plus particulièrement l’attention. Une biographie autorisée intitulée "Maxima. Meer dans Majesteit" de Rick Evers qui dresse le portrait d’une reine qui selon l’auteur est la plus influente de par sa casquette de représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les matières financières et en particulier les microcrédits.