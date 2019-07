Dans une interview accordée à nos confrères de Sudinfo.be, Maximilien Dienst, ancien candidat de Top Chef et cuistot de Max&Fanny sur Auvio, a fait part de sa décision radicale : tout quitter, son restaurant Les Pieds dans le plat et la télévision, pour partir vivre en Thaïlande et embrasser un quotidien davantage tourné vers la religion.

Celui qui n’a jamais eu la langue dans sa poche a fait ce choix suite à "une rencontre avec Dieu, il y a environ un mois", dit-il. "Après des périodes d’excès, ça s’est passé un matin, comme une révélation." L’homme de 26 ans continuera toutefois à honorer son contrat avec la RTBF jusqu’à la fin de l’année et tourner les derniers numéros de Max&Fanny en octobre prochain.