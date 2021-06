Ou encore ce tweet positif et tourné vers l'avenir de Cyril Hanouna. "Ce matin bien-sûr je suis triste de l'élimination de l équipe de France mais je n'oublie pas tous les bonheurs qu’ils nous ont donné et je serai toujours derrière tous mes potos et Didier Deschamps qui est un mec que j'aime. Bravo la Suisse et on sera champion du monde en 2022."



Chez les Miss Camille Cerf et Ophély Mezino, par exemple, c'est la stupéfaction sur Instagram. " Dégoûtée" indique Miss France 2015, tandis que Miss Guadeloupe sort son aspirateur: "Watch me faire le ménage à minuit parce que je suis énervée." "Je vais fumer mes ongles" "Merde, le pauvre Mbappé, dur ça..." Christophe Dechavanne, qui a pourtant arrêté de fumer depuis longtemps, a failli craquer avant la fin du match avant de changer son fusil d'épaule et de "fumer ses ongles ". Puis, après l'image choc de Valérie Damidot, s'ensuivent les commentaires suite au penalty raté de l'attaquant star Kylian Mbappé. L'acteur Rayane Bensetti est abasourdi: "Pas toi Kylian, pas toi". Quant à l'humoriste et sociétaire des Grosses Têtes, Isabelle Mergault s'en prennent tous deux à Kylian Mbappé, chacun choisissant son registre. "Mbappé tire toujours à côté!! J’aimerais pas être sa femme." Le journaliste Thomas Sotto tempère sur leur star du ballon rond: "Merci de ne pas brûler bêtement ce que vous avez adoré (et adorerez encore)". Un tweet retweeté par Nikos Aliagas.