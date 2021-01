Pour Jean Dujardin, il est important de se faire vacciner afin de prendre le dessus sur l'épidémie de coronavirus. Et l'acteur a décidé de marquer le coup sur les réseaux sociaux.

Il s'est en effet affiché en mode Brice de Nice, l'un de ses personnages cultes, mais version très (très) vieillie. "Vaccinez vous. Ça farte!", commente ainsi l'acteur.

Les réactions n'ont pas tardé et elles sont parties dans tous les sens. Si les uns rejoignent l'acteur ("J’attends mon tour et j’irai me faire vacciner. La vaccination c’est le grand progrès de la médecine"), d'autres sont plus moqueurs ("C’est Brice après le vaccin?"). Enfin, certains ont été vraiment plus critiques à l'égard du message de Jean Dujardin: "Restez dans le domaine que vous maîtrisez" ou "Nous sommes assez grands pour savoir ce que nous devons faire" peut-on notamment lire dans les commentaires.