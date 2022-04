Sang pour sang



"Quand on dit qu'on boit le sang de l'un et l'autre, les gens nous imaginent avec des gobelets comme dans la série Game of Thrones", a confié la brune dans les colonnes de Glamour. "C'est seulement quelques gouttes, mais oui, on faire boire notre sang à l'un et à l'autre à certaines occasions uniquement pour des rituels", a précisé celle qui se dit passionnée par l'astrologie et certaines pratiques occultes. "Je fais des rituels pour les nouvelles lunes et les pleines lunes. Quand je le fais, c'est un passage et on utilise le sang pour une raison", a-t-elle ajouté.