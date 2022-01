"Intoxiqués par l'amour"

"En juillet 2020, nous nous sommes assis sous ce figuier des banians. Nous étions inconscients de la douleur que nous allions avoir à affronter ensemble dans une période de temps si courte et si frénétique. Ignorant le travail et les sacrifices que cette relation exigerait de nous, mais intoxiqués par l'amour. Et le karma", a-t-elle écrit sur le réseau social. "D'une manière ou d'une autre, un an et demi plus tard, après avoir traversé l'enfer ensemble et avoir ri plus que je ne l'aurais jamais imaginé, il m'a demandé en mariage. Et tout comme dans chaque vie avant celle-ci, et comme dans chaque vie qui la suivra, j'ai dit oui... puis nous avons bu notre sang", a-t-elle ajouté. Kim et Kourtney Kardashian ont notamment félicité les futurs mariés.