L'actrice de 35 ans ne voulait visiblement pas que le rappeur de 31 ans s'approche d'elle ce dimanche 17 avril. L'Américain à la teinture rose s'est fait sèchement éconduire devant les photographes et les caméras, sans qu'on ne sache (encore) l'origine de la brouille. Le vent glacial a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Le mariage a-t-il déjà du plomb dans l'aile ? C'est l'avis de nombreux internautes à la vue des images.

L'actrice de 35 ans ne voulait visiblement pas que le rappeur de 31 ans s'approche d'elle ce dimanche 17 avril. L'Américain à la teinture rose s'est fait sèchement éconduire devant les photographes et les caméras, sans qu'on ne sache (encore) l'origine de la brouille. Le vent glacial a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Le mariage a-t-il déjà du plomb dans l'aile ? C'est l'avis de nombreux internautes à la vue des images.

Un moment on ne peut plus tendu. Toujours prompts à faire parler d'eux et leur complicité, Megan Fox et Machine Gun Kelly ont montré un tout autre visage sur le tapis rouge des Daily Front Row Awards. Les fiancés fusionnels, qui savent cultiver le scandale, ont laissé paraître des tensions au grand jour.