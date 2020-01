La duchesse de Sussex est actuellement au Canada.



Sur le cliché dévoilé par le Daily Mail, on voit l'actrice chaudement vêtue d'une parka au Victoria Harbour Airport. Le détail qui n'est évidemment pas passé inaperçu ? Son sourire extra bright qui fait contraste avec la situation outre-Manche . Selon le média canadien TVA Nouvelles , Archie serait toujours gardé par sa meilleure amie, Jessica Mulroney.





Un sourire qui en dit long ? Depuis quelques jours, tous les regards étaient braqués du côté de Sandringham, la résidence d'hiver de la famille royale britannique. C'est là qu'une réunion de crise a eu lieu pour (mieux) dessiner l'avenir d'Harry et de Meghan. Cette dernière était d'ailleurs rapidement repartie vers le Canada dès l'annonce du "Megxit" pour, dit-on, retrouver Archie. Et une première photo de l'actrice dans le pays vient de fuiter.