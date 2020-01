Piers Morgan a fait savoir tout le bien qu'il pense d'elle et d'Harry aujourd'hui.

Harry, lui, est une "lavette"

Invectivée par son père, épaulée par un proche ami du prince Harry... Meghan Markle est ballotée entre critiques et soutiens depuis bien longtemps, et c'est encore pire depuis le Megxit. Et entre ces deux camps, entre le tout noir et le tout blanc, le célèbre animateur Pier Morgan a fait son choix. Et il a fait savoir tout le mal qu'il pensait d'elle danss, un documentaire de la Fox.

"Si Meghan Markle pense qu'elle va sortir de tout ça avec la même image que princesse Diana, elle se trompe éperdument. Elle va finir comme une mini Kardashian royale avec toute l'ignominie que cette étiquette comprend", a-t-il lâché sans prendre de pincettes. Déçu par Harry, ce dernier en prend aussi pour son grade. "Il est passé d'un garçon fêtard, aimant, extrêmement populaire et charismatique, un homme qui était un capitaine d'armée intrépide dans les zones de guerre, à cette lavette malmenée par sa femme américaine plus âgée que lui. Et ce, au point qu'elle tire de la famille royale et qu'elle l'emmène dans un autre pays". Oui, Piers Morgan a bel et bien sorti la sulfateuse...