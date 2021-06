"Charles voulait que cela fonctionne"



On y apprend que le Prince et l'ancienne actrice ont touché pas moins de 4,4 millions de livres sur l’année 2020/2021. Un montant certes en légère baisse par rapport l'année précédente, mais bien réel. Cette somme aurait été attribuée aux Sussex pour les aider dans leur quête d'une vie financière libre et indépendante.

"Le prince (Charles, Ndlr) voulait que cela fonctionne, et une somme conséquente a été allouée au duc et à la duchesse de Sussex pour les aider avec cette transition", a affirmé un porte-parole de la maison royale. "Les versements ont cessé à l’été dernier (…) Je ne trahirais la confiance de personne en disant qu’ils ont rencontré un grand succès dans leur quête de devenir indépendant financièrement", a-t-il ajouté, soulignant que leur départ a été une source "d'énorme tristesse pour la famille". À la lumière de ces nouvelles révélations, la posture de Meghan et Harry semble de plus en plus délicate à tenir.