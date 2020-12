"Bébé Archie a l'accent américain" On y entend le petit garçon souhaiter une bonne année aux auditeurs, répétant les phrases de ses parents avec malice et bonne humeur. L'occasion de savoir pour de bon quel accent le fils du duc et de la duchesse de Sussex a finalement adopté au cours de ses multiples déménagements. Pour les journalistes royaux britanniques, dont Rebecca English du Daily Mail, cela ne fait aucun doute : Archie Harrison Mounbatten-Windsor a pris l'accent américain. "Il a vraiment un accent américain", a-t-elle souligné sur Twitter quand le Sun écrivait sans détour que "bébé Archie a l'accent américain", au même titre que The Express. Quand on sait que Meghan et Harry ont posé leurs bagages dans une somptueuse villa de Montecito, en Californie, dès le mois d'août, cela n'a rien de surprenant, mais la symbolique reste forte outre-Manche alors que le duo cherche actuellement à renégocier le "Megxit" avec la Reine.

Quelques secondes qui ont fait fondre les internautes. Ce 29 décembre, Meghan Markle et le prince Harry ont dévoilé le premier épisode de leur série de podcasts en partenariat avec la plateforme Spotify. Baptisé Archewell Audio, on y trouve des invités aussi prestigieux qu'Elton John ou l'animateur britannique James Corden. Mais la plus adorable de toutes les "guest stars" était sans aucun doute leur fils Archie, un an.