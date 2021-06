Accouchement à domicile ? En marge de l'événement tant attendu, la duchesse de Sussex aurait déjà entamé son congé maternité... pour mieux accoucher dans sa demeure de Montecito ? Il se dit que Meghan Markle pourrait en effet opter pour un accouchement à domicile, son plan initial avec Archie. "Elle a une belle maison en Californie, c'est un cadre magnifique pour donner naissance à sa petite fille", avait précédemment glissé une source du côté de Page Six. Quant au prénom, le mystère reste entier et fait tourner la tête des bookmakers les plus chevronnés. Diana aurait eu 60 ans le 1er juillet prochain et son prénom est logiquement en pole position.

De part et d'autre de l'Atlantique, les médias anglo-saxons s'agitent : Meghan Markle ne devrait plus tarder à accoucher. D'abord prévue pour le courant de l'été, la naissance du deuxième enfant de l'ancienne actrice et du prince Harry ne serait plus qu'une question de jours. Selon le, leur fille devrait venir au mondeet ce bien avant la fin du mois de juin. De son côté, lemise sur les deux semaines à venir.