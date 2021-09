Souriants et avançant main dans la main, Meghan Marke et le prince Harry ont soigné leur venue à New York. La Duchesse et le Duc, conviés au Global Citizen Live qui se déroule samedi prochain, effectuent ainsi leur première sortie officielle depuis la naissance de leur fille en juin.

Costume et cravate noirs pour l'un, long manteau bleu nuit pour l'autre, les Sussex ont rendu visite à l'Observatoire du World Trade Center ce jeudi 23 septembre entourés d'agents de sécurité. Comme le rapporte Hello! Magazine, les Sussex ont opté pour des tenues sombres pour rendre hommage aux victimes du 11-septembre, dont c'était les 20 ans cette année. Fraîchement auréolé du titre de "personnalités les plus influentes de l'année" selon le magazine Time, le couple avait l'air parfaitement à l'aise devant les photographes. "Ils ont hâte de découvrir la Grosse Pomme durant cet automne romantique", glissait récemment un proche dans les colonnes de Page Six. Archie et Lilibet ne font a priori pas partie du voyage.