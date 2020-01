Le "Megxit" en a inspiré plus d'un sur Twitter.

La famille royale britannique grince des dents, la toile jubile. Une chose est sûre : l'annonce de Meghan Markle et du prince Harry, désireux de voler de leurs propres ailes en ce début d'année, divise. Si la presse britannique est furieuse, les réseaux sociaux, eux, se sentent inspirés par cette décision qui risque (encore) de faire couleur beaucoup d'encre outre-Manche. Florilège.

"Meghan et Harry quittent le Palais comme ça:"

"Meghan quand elle croise la reine en sortant du Palais"

"Comment le prince Harry va-t-il trouver du travail sans nom de famille ?"

"La 3e Guerre mondiale sur le point d'éclater... Meghan et Harry:"

"L'opinion publique britannique : juge et rabaisse Meghan et Harry même lorsqu'ils respirent. Meghan et Harry : On en a marre de la famille royale ! L'opinion publique britannique :"

"Attendez, cela veut dire que Meghan peut jouer dans The Crown, n'est-ce pas?"