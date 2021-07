Désormais, la petite "Lili", dont le minois n'a toujours pas été dévoilé au grand public, apparaît à la 8e place qui lui est due. Tout comme son frère Archie, le nouveau-né ne dispose pas de titre officiel à ce jour et est sobrement désigné en tant que "Miss Lilibet Mounbatten-Windsor". Son grand-frère, lui, est appelé "Master". À la 9e et 10e place, on trouve le prince Andrew, duc d'York, et sa fille, la princesse Beatrice.

Erreur d'inattention ou message subliminal ? Près de deux mois après sa naissance le 4 juin dernier, Lilibet Diana ne faisait toujours pas partie de l'ordre de succession au trône britannique. Il suffisait de se rendre sur le site officiel de la famille royale pour remarquer l'absence de la fille de Meghan Markle et du prince Harry. Alors que les Sussex espèrent pouvoir la faire baptiser à Windsor en compagnie de la Reine dans un futur proche, la maladresse a finalement été réparée le 26 juillet.