Ça y est. Ce mercredi 2 juin, le jubilé de platine d'Elizabeth II, 70 années de règne, démarre en fanfare. Dès 11h, la très attendue parade "Trooping the Colour" a lancé les festivités. L'occasion de revenir sur une drôle de séquence entre Meghan Markle et le prince Harry lors de ce même événement en 2019.

Un an après leur mariage et bien avant avant leur exil californien, les Sussex étaient sur le balcon de Buckingham Palace avec la reine et le reste de la famille royale. Le couple, filmé par les caméras du monde entier, semblait traverser un intrigant moment de gêne, où le prince, le visage fermé, avait l'air de sermonner sèchement son épouse. "Tourne-toi… Regarde", lui aurait-il glissé juste avant que l'hymne national ne retentisse. Meghan Markle, elle, avait l'air quelque peu désemparée.

Cette année, les Sussex ne seront pas privés de balcon, mais apparaîtront manifestement devant les Britanniques dans un second temps, sans Elizabeth II.