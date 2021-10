Quand l'image prime sur l'étiquette et le protocole. Outre-Manche, la posture de Meghan Markle et du prince Harry vis-à-vis de la monarchie est encore décriée à ce jour. D'aucuns considèrent que les Sussex ont toujours voulu le beurre et l'argent du beurre, tout exigeant la plus totale indépendance et une communication millimétrée. Et ce jusqu'à l'épisode récent et épineux du baptême de leur fille Lilibet à Windsor . Une nouvelle anecdote nous rappelle à quel point le couple est soucieux de son image et ne laisse rien au hasard.

"Ils tiennent à leur image"

À la naissance d'Archie, certains observateurs se sont étonné de l'absence de titre. Andrew Morton, auteur et expert royauté, a livré sa vérité. "Archie aurait pu prétendre au titre de comte de Dumbarton, qui est un titre honorifique, mais Harry et Meghan en ont décidé autrement, car ils estimaient que le mot 'dumb' (stupide, bête, Ndlr) dans 'Dumbarton' aurait pu être la cible de moqueries lorsque Archie irait à l'école", affirme-t-il aujourd'hui. "Une nouvelle fois, cela démontre à quel point ils tiennent à leur image", a-t-il pris le soin d'ajouter. À l'avenir, seul le prince Charles pourrait faire d'Archie, 2 ans, un prince à son tour.