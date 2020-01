Visiblement, leurs vacances au Canada leur ont fait du bien. Après s'être ressourcés dans un joli chalet avec le petit Archie, Meghan et Harry ont attaqué cette nouvelle décennie avec un souffle nouveau suite à une année parfois compliquée...

Duo chic et choc

C'est donc reposés, le sourire jusqu'aux oreilles et main dans la main, que le duc et la duchesse de Sussex se sont rendus à la Maison du Canada de Londres ce 7 janvier. Une occasion comme une autre de remercier leurs hôtes durant les fêtes. Le 21 décembre, Justin Trudeau leur avait d'ailleurs souhaité un "séjour plaisant et paisible" dans le pays. Pour marquer le coup, l'ancienne actrice est apparue plus stylée que jamais avec des tons terre ultra tendance. Manteau camel, col roulé marron et jupe longue signée Massimo Dutti, Meghan avait allié chic et petit prix.

© REPORTERS



© REPORTERS