Un héritage à 20 000 euros



Les tabloïds britanniques n'ont pas manqué de le signaler : l'ancienne actrice de 38 ans y porterait la magnifique montre Cartier ayant appartenue à Lady Di. Un accessoire ô combien prestigieux estimé à 17 800 livres, soit un peu moins de 20 000 euros, sublimé par un bracelet en or de la même marque.

Daily Mail. "Combien de filles est-ce que cela pourrait aider à éduquer ?", Suits. "Je compte l'offrir à ma fille un jour", avait d'ailleurs déclaré la maman d'Archie à ce sujet. Prix total du look ? 300 000 livres a pris le soin de préciser le pouvait-on lire sur Twitter, où les utilisateurs s'écharpaient au sujet de cet héritage. Fan de la mythique Tank de la maison française, Meghan Markle s'en était offert une après quelques saisons de la sérieavait d'ailleurs déclaré la maman d'Archie à ce sujet.

Yeux rivés sur la caméra et petit sourire en coin pour Harry, éclats de rire pour Meghan. Les Sussex s'affichaient plus détendus que jamais à l'occasion du "Time100Talks", une conférence organisée par le prestigieux magazine américain. Mais le beau portrait du couple en noir et blanc a rapidement a été passé au crible par la twittosphère. Et un détail au poignet de la Duchesse a provoqué un houleux débat sur les réseaux sociaux.