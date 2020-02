Les Sussex embrassent leur nouvelle vie.

Ils ont refait trembler Buckingham Palace. Ce vendredi 14 février, l’histoire d’amour entre Meghan, Harry et la famille royale prenait fin et entérinait définitivement le Megxit. La raison ? Le couple a brusquement pris la décision de fermer leurs bureaux sur place, mettant 15 employés sur la paille par la même occasion. « Un bain de sang« , n’a pas hésité à écrire le Daily Mail. Aujourd’hui, le tabloïd britannique diffuse les premières images du duc et de la duchesse de Sussex réunis. Et elles sont forcément symboliques.

Alors qu’ils planchent actuellement sur leur reconversion, Meghan et Harry ont bel et bien renoncé à la plupart de leurs privilèges de « royals ». C’est donc par un vol commercial qu’ils ont rallié l’aéroport de Victoria, au Canada, après un voyage express à Miami pour assister à un événement organisé par JP Morgan. Look casual et valise à la main, le couple l’a joué Monsieur et Madame Tout-le-monde pour sa première sortie. Dans le passé, ils avaient été vertement critiqués pour l’utilisation abusive de jets privés alors que Kate et William n’hésitaient pas à prendre place en classe éco. Quel que soit leur choix de carrière, une chose paraît désormais certaine : les parents d’Archie ne vivront plus sur le territoire britannique.

D'après un article Paris Match Belgique.