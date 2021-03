Lors de son échange en tête-à-tête avec Oprah Winfrey, le 7 mars, Meghan Markle partageait une anecdote inédite : Harry et elle se sont mariés en privé trois jours avant leur Royal Wedding officiel du 19 mai 2018. Un passage de l'interview qui avait immédiatement laissé perplexe le vicaire David Green., avait glissé le révérend, partageant sa surprise avec ses confrères sur Twitter. Aujourd'hui, un autre membre de l'Église anglicane vient affirmer que ce mariage privé n'a jamais eu lieu.

"Il ne fait pas de mariage privés"

"Justin [Welby, l'archevêque de Canterbury, Ndlr] a eu une conversation privée avec le couple dans leur jardin au sujet de la cérémonie, mais je peux vous assurer qu’aucun mariage n’a eu lieu avant l’événement national télévisé. Justin ne fait pas de mariages privés", a assuré Mark Edwards dans des propos relayés par Madame Figaro. La révélation de l'ancienne actrice n'était en effet pas pas compatible avec certaines règles immuables du clergé. En plus de deux témoins, il faut que la cérémonie ait lieu dans un lieu public. "Doit-il y avoir des témoins, des licences et de la légalité ou s’agit-il maintenant simplement d’un arrangement avec des membres du clergé ? Pouvons-nous maintenant faire des mariages privés sans témoins, au fond de nos jardins ?", se demande le révérend qui invite l'archevêque de Canterbury à s'exprimer au plus vite sur le sujet.