Une lutte d’influence sur fond de divorce avec les tabloïds britanniques.

Tient-on l’une des véritables raisons du "Megxit" ? On le sait, le conte de fées entre Meghan Markle et les médias d’outre-Manche n’aura guère duré. Mais depuis que l’ancienne actrice a (re) pris la direction de Los Angeles en compagnie d’Harry et leur fils Archie, on assiste à une véritable Guerre froide. Depuis peu, les Sussex ont quatre tabloïds en travers de la gorge, dont le Daily Mail. Et le journal croit savoir que Meghan entretenait une vive jalousie envers sa belle-sœur, Kate Middleton.

"Si Kate était critiquée, personne ne le supporterait. Ils auraient attaqué les tabloïds britanniques si c’était elle qui était constamment prise pour cible, pour protéger sa famille", aurait-elle lâché devant son cercle d’intimes. C’est ce qu’a raconté une amie de la star de Suits. "Meghan estime que personne ne l’aurait toléré, que ce système obsolète aurait été révisé. Tous ces journaux, habitués aux attaques vicieuses auraient été exclus", ajoute la même source.

De plus en plus amère et dénonçant l’apathie de Buckingham Palace, Meghan aurait convaincu le prince Harry qu’un retrait était nécessaire pour le bien-être de leur famille. Quant au "Megxit", "personne n’a vraiment dû être surpris", insiste la proche de Meghan. Quand on a de tels amis, on n’a pas besoin d’ennemis, dit-on.