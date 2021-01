Kate et Sophie de Wessex repoussées

En tournée en Afrique du Sud en 2019, Meghan Markle s'était confiée sur son sentiment d'isolement et sur sa santé mentale en berne face aux caméras. Une interview qui, avec du recul, annonçait déjà le "Megxit". Publiée à l'été 2020, la biographie explosive) est largement revenue sur ce malaise de plus en plus palpable au sein de la famille royale britannique.

"Meghan espérait que Kate l'aiderait en tant que belle-sœur, car Kate était la seule personne dans cette famille qui savait ce que c'était d'être une nouvelle venue, une pièce rapportée, ce n'était pas si loin pour elle", y lit-on au sujet de la Duchesse de Cambridge, qui porterait donc le chapeau pour son intégration ratée. "Pour Meghan, cela aurait été inestimable, et cela aurait changé beaucoup de choses", ont même précisé les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand.

Mais dans le Daily Mail, qui affirmait récemment que Kate est beaucoup plus populaire que Meghan via un sondage, le son de cloche est tout autre. L'ancienne actrice aurait tout simplement refusé les mains tendues par la mère de George, Charlotte et Louis. "On m'a dit que Kate et la comtesse de Wessex ont toutes deux 'contacté' la Duchesse à plusieurs reprises, en particulier après que celle-ci a exprimé son mécontentement dans un documentaire télévisé. Mais elles ont été repoussées", y explique la journaliste Rebecca English dans des propos traduits par ELLE.

Si l'ambiance était effectivement devenue glaciale entre les "Fab Four" constitué par Meghan, Harry, William et Kate, elle ne serait donc pas du fait des Cambridge, peinés par la situation et les rumeurs. Le tabloïd britannique avance par ailleurs qu'un éventuel retour à une vie royale est "mort-né".