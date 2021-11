Meghan Markle et le prince Harry ont toujours nié avoir distillé des informations à Omid Scobie et Carolyn Durand, journalistes et auteurs deNdlr)Dès le départ, l'ouvrage très pro-Sussex a eu la réputation d'être une "autobiographie" qui ne disait pas son nom, servant de couvre-feu au "Megxit", un terme qu' Harry a récemment qualifié de "misogyne" Et ce malgré les démentis catégoriques de l'équipe de communication du couple., pouvait-on lire dans un communiqué publié en 2020. De récentes révélations ont tout fait basculer.

"Je présente mes excuses à la cour"

Jason Knauf, ancien secrétaire chargé de la communication du couple royal, a témoigné dans le cadre du procès qui oppose l'ancienne actrice de 40 ans au Mail on Sunday. Interrogé au sujet du livre, l'homme a affirmé qu'il était "discuté de façon routinière" et "directement avec la duchesse, en personne et par e-mail". De quoi lui faire changer fusil d'épaule. "Je reconnais que M. Knauf a fourni des informations aux auteurs et qu'il l'a fait en ma connaissance. (...) Je présente mes excuses à la cour pour ne pas m'être souvenue de ces échanges à l'époque", a fait savoir Meghan Markle, quelque peu prise au dépourvu.