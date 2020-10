est le genre de documentaire poignant qui vous incite directement à faire le point sur vos propres habitudes. Le sujet ? Les réseaux sociaux et leur capacité à nous absorber totalement, à la manière des touristes amassés autour des machines à sous de Las Vegas... ou des drogués. Et une certaine Meghan Markle se serait (trop) largement inspirée de cette pépite disponible sur Netflix.

Lors d'une récente conférence rémunérée avec le magazine Fortune, la Duchesse de Sussex n'a pas hésité à tacler les réseaux sociaux, lâchant une remarque qui a rapidement fait le tour de la Toile. "Il y a très peu de choses dans le monde où vous êtes considérés comme un 'utilisateur' : les personnes dépendantes à la drogue et celles qui sont sur les réseaux sociaux", traduit RTL. Une formule-choc qui a interpellé celles et ceux qui ont visionné The Social Dilemma, tant la paraphrase semble claire et nette. "Oh mon Dieu, donc Meghan Markle est payée pour parler de nouveau à Fortune et plagie le documentaire Netflix 'Derrière nos écrans de fumée" et sa théorie sur le fait que les utilisateurs des réseaux sociaux se comportent comme des drogués. ET elle a le culot de dire qu'elle n'y a pas été depuis 4 ans ?!", pouvait-on lire sur Twitter où la comparaison et cet "emprunt" ne sont pas du tout passés.