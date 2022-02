Meghan Markle était-elle parvenue à se faire apprécier d'une seule personne au sein de la famille royale ? Il semblerait en tout cas que Camilla Parker Bowles, l’épouse du prince Charles, avait bien du mal avec les manières de l'ancienne actrice américaine. Du côté de la presse britannique, l'expert royauté Tom Bower soutient que la future reine consort avait développé une certaine animosité froide à l'égard de l’épouse du prince Harry.

"Faiseuse de troubles"

"On croit qu’elle n’a jamais aimé Camilla, et je suis sûr que les sentiments sont réciproques", a assuré le biographe au sujet des duchesses de Sussex et de Cornouailles dans le Sun. Camilla Parker Bowles, dont le statut vient d'être renforcé par Elizabeth II, aurait été toujours "méfiante" au sujet de la femme d'Harry. "Au cours de ses conversations, Camilla est du genre à appeler Meghan 'cette chipie', la faiseuse de troubles égocentrique dont les pitreries se terminent toujours par des larmes", ajoute l'auteur sans pincettes. L'origine du mal ? L'Américaine serait selon elle à l'origine de la distance grandissante entre Charles et son fils.