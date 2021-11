"Une honte" Pêle-mêle, l'ancienne actrice y est revenue sur ses débuts cahoteux à Hollywood, a réaffirmé sa position sur le congé parental aux États-Unis et a donné des nouvelles d'Archie et Lilibet, qui vient de commencer à faire ses dents. Pays de l'Oncle Sam oblige, Meghan Markle a, comme Harry avec James Corden, pris part à un sketch peu convaincant.

Se prendre pour un chaman, manger de la sauce piquante "comme un petit rongeur", porter des oreilles de chat, boire du lait au biberon, danser... on peut voir l'Américaine de 40 ans y écumer un marché sous les ordres de l'animatrice lors d'une caméra cachée. Une séquence qualifiée de "gênante" et "étrange" par la presse britannique. Les internautes, eux, n'ont pas manqué de faire savoir tout le mal qu'ils en pensaient. "L'humour américain à son niveau le plus bas, une honte et une perte de temps", "c'est incroyablement malaisant, tellement condescendant", "je n'arrive pas à y croire", peut-on lire sur YouTube. Meghan Markle n'avait plus participé à un tel talk-show depuis son mariage avec le prince Harry en 2018.

Un exercice on ne peut plus américain. Après son tête-à-tête controversé chez Oprah Winfrey, Meghan Markle avait rendez-vous avec l'autre papesse du petit écran ce 18 novembre : Ellen DeGeneres. Moins abrasive et plus consensuelle que la tristement célèbre interview du 7 mars avec Harry, cette entrevue fut l'occasion pour la duchesse de casser son image.