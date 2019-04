Plus que jamais, l'accouchement du « Royal Baby » est nimbé de mystère.





Meghan a imposé un choix fort : celui d'accoucher à Frogmore Cottage dans la plus stricte intimité plutôt qu'à la Lindo Wing. Et, on le sent bien, l'arrivée du « Royal Baby » est imminente. Mais il pourrait déjà être là.

Une date qui peut tout changer

Nous vous le disions hier, Doria Ragland est arrivée à Londres durant le week-end de Pâques pour aider sa fille à préparer au mieux sa venue. Mais selon le souvent bien informé Harper's Bazaar, la future grand-mère serait dans la capitale anglaise depuis le 16 avril, soit une semaine entière. Une information aujourd'hui confirmée par le Daily Mail. La veille, le 15 avril, les Sussex remerciaient leurs fans pour tous leurs cadeaux sur leur compte Instagram officiel. Des remerciements en leur nom et celui de... « bébé Sussex ». Ce qui est certain, c'est que ce nouveau-né est attendu de pied ferme.