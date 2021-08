C'est le magazine britanniquequi s'est occupé de préparer ce classement des robes de mariage de célébrités les plus populaires entre les années 2010 et 2020. Pour ce faire, il s'est basé sur une étude réalisée par entreprise spécialisée dans les cadeaux "Find Me A Gift", note La Voix du Nord. L’entreprise britannique a évalué le volume des recherches en ligne concernant les robes de célébrités ces 10 dernières années.

La robe de la duchesse de Sussex, Meghan Markle, arrive en première position. Cette robe avait les épaules dénudées et un voile de cinq mètres de long brodé de fleurs. Chacune d'entre elles représentant un pays du Commonwealth. Elle a été recherché en moyenne 21 900 par mois au Royaume-Uni.

Tatler rappelle que la directrice artistique de Givenchy, la britannique Clare Waight Keller, souhaitait une "pièce intemporelle qui soulignerait les codes iconiques de Givenchy à travers son histoire, tout en transmettant une part de modernité grâce à des lignes lisses et des coupes pointues."

Kate Middleton en argent

C'est la belle sœur de Meghan et future reine d'Angleterre, Kate Middleton qui arrive à la deuxième place de ce classement original. Elle a épousé le prince William dans une robe de dentelle brodée de Sarah Burton pour Alexander McQueen. Sa tenue est, en moyenne, recherchée 21 500 fois par mois au Royaume-Uni.

On retrouve ensuite dans le classement, les robes de Hailey Bieber qui a épousé Justin Bieber. Ariana Grande qui a elle épousé Dalton Gomez. Et Ellie Goulding qui a épousé Caspar Jopling en 2019.