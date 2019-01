Plusieurs tabloïds avaient partagé l'information selon laquelle Meghan Markle avait organisé une soirée pour vendre ou donner ses vêtements de "petites marques" et entrer dans la "nouvelle ère" des marques prestigieuses. Ce mercredi, l'épouse du prince Harry, enceinte de six mois, était en visite au centre Mayhew, qui se focalise sur le bien-être animal. Pour l'occasion, la duchesse portait une robe beige pour future maman de la marque H&M , au prix de 35 livres sterling.

Malheureusement, cette robe n'est pas disponible sur le site belge de la marque de prêt-à-porter suédoise.

© H&M

Et comme vous pouvez le constater, la pièce s'est vendue comme des petits pains et est déjà sold out, à peine 24 heures après la publication des photos.