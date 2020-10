À Hollywood ou sur les tapis rouges les plus huppés, côtoyer les riches et puissants faisait partie de son quotidien. Mondaine jusqu'au bout des ongles, la star dey a notamment croisé la route d'un sulfureux jet-setteur : Mansoor “Manni” Hussain. Et un cliché de ces deux habitués du monde de la nuit vient de refaire surface dans de fâcheuses circonstances.

Cet homme d'affaires de 40 ans, également aperçu aux côtés de Beyoncé, a été épinglé par la National Crime Agency britannique. Alors que 10 millions de livres viennent de lui être saisis, le Times avance que le prometteur immobilier aurait des liés étroits avec la mafia et serait suspecté de blanchir d'énormes sommes d'argent pour des réseaux criminels, dont des trafiquants de drogues et d'armes. Si Meghan Markle n'est pas directement liée à cette sombre affaire au goût de polar, la presse britannique a tout de même sauté sur l'occasion la mettre en avant. À l'heure où la Duchesse retravaille activement son image, le timing a de quoi laisser songeur...