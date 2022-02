"Pomposité et apparat"

L'Américaine y qualifiait volontiers l'union entre Willian et la roturière de "pompeuse". "Les petites filles rêvent d'être des princesses. Moi, par exemple, je ne jurais que par She-Ra, la Princesse du Pouvoir", écrivait-elle en 2014. "On ne parle pas de Cendrillon ici. Les femmes adultes semblent garder un soupçon de cette fantaisie enfantine. Il n'y a qu'à voir la pomposité et l'apparat qui entouraient le mariage royal et toutes ces discussions incessantes sur la princesse Kate", semblait-elle déplorer. Chez Oprah Winfrey, Meghan Markle assurait pourtant qu'elle ne savait presque rien sur la famille royale britannique avant son mariage à Windsor et qu'elle n'avait "jamais fait de recherches Google" à leur sujet.

Elle a eu plusieurs vies. Avant de devenir duchesse, et avant même devenir actrice, Meghan Markle se consacrait corps et âme à son blog. Axé lifestyle, "The Tig" était une compilation de réflexions, de recettes et de bons plans divers et variés. Le site, désactivé peu avant ses fiançailles avec le prince Harry en 2017, comprenait d'ailleurs un passage étonnant sur Kate Middleton.