En ces premiers jours d'automne, la Grosse Pomme vit en effet un été indien et le thermomètre affiche actuellement 27 degrés. Bon nombre d'observateurs s'étonnent donc de voir Meghan Markle ne jamais quitter son col roulé sombre. Malgré la météo plus que clémente et un brin humide, l'ancienne actrice a été aperçue dans un long manteau bleu nuit, puis une pièce camel Max Mara aussi habillée que chaude plus tard dans la journée. Certains internautes spéculent déjà sur le fait que l'épouse d'Harry cherche ainsi à camoufler ses rondeurs post-partum.