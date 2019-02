Le geste qu'a eu Meghan Markle à l'encontre de prostituées lors d'une visite officielle n'a visiblement pas été apprécié par tout le monde.





Ce vendredi 1er février, la duchesse de Sussex s'est rendue, aux côtés de son époux, dans les locaux de l'association caritative One25 qui vient en aide aux prostituées. Sur place, Meghan Markle a apporté son aide lors de la préparation des plats destinés aux travailleuses du sexe.

"C'est vraiment offensant"

C'est à ce moment-là que l'épouse du prince Harry a souhaité leur apporter un peu d'encouragement en leur laissant des messages sur les bananes. "Vous êtes fortes, vous êtes spéciales", voici ce que la duchesse a écrit pour les destinataires des paniers repas. Un message qui n'a pourtant été perçu de la même façon par tout le monde. Interrogée par The Sun, une prostituée explique avoir trouvé ce geste "stupide". "Nous nous battons pour pouvoir manger et dormir et tout ce qu'elle peut nous offrir ce sont des mots sur un fruit alors qu'elle a les moyens de nous aider plus que cela. C'est vraiment offensant", ajoute la dénommée Nikki.

Des messages également critiqués par le journaliste Piers Morgan expliquant que c'est l'une des choses "les plus étranges et les plus ridicules qu'un membre de la famille royale ait jamais faite", ajoutant que cela fera bien rire les prostituées.