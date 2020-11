En se mêlant, ne serait-ce que discrètement, à la présidentielle américaine, Meghan Markle et le prince Harry ont provoqué un esclandre outre-Manche. Les Sussex, qui ont apporté leur soutien implicite au démocrate Joe Biden, ont ainsi brisé une longue tradition de la famille royale britannique : une neutralité politique absolue. Une posture incarnée à merveille par Elizabeth II durant plus d'un demi-siècle de règne. Mais l'ancienne actrice vient de balayer tout cela d'un revers de la main.

L'entourage de Meghan Markle l'a confirmé auprès de PageSix : la citoyenne américaine a bien fait valoir son droit de vote. Ce 3 novembre, on apprenait que la maman d'Archie a voté "tôt et par voie postale". "Meghan Markle était une Américaine bien avant d'être un membre de la royauté. Elle n'aurait pas raté l'occasion de voter, peu importe l'endroit où elle aurait habité", lit-on. Une petite phrase qui sous-entend que de vivre à Frogmore Cottage - dans un monde sans "Megxit" - ne l'aurait pas empêchée de s'engager sur le plan politique. Pas sûr que Buckingham Palace et la Reine apprécient...