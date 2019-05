À quelques jours du lancement de la tournée retour événement des Spice Girls, Mélanie Brown a été emmenée en urgence à l’hôpital en raison d’un problème oculaire qui l’a rendue "complètement aveugle".

D’après les informations du Sun, la chanteuse de 43 ans aurait perdu la vision de l’œil droit. À la suite d’une opération chirurgicale réalisée il y a une vingtaine d’années, la star avait déjà perdu la vision de l’œil gauche. Même si le porte-parole du groupe rassure les fans… "Mel est au plus mal , a confié une source au Sun. Les autres filles et leurs managers sont très inquiets. Mel était paniquée et criait qu’elle ne pouvait plus rien voir."