C'est tout de noir vêtu que l'ancien mannequin est apparu à Washington D.C. aux côtés de Donald Trump. À son bras ? Un sac Birkin en cuir de crocodile de la maison française Hermès d'une valeur estimée à 90.000 dollars, soit 75.000 euros. Sa veste à galons est signée Chanel, sa robe Dolce & Gabbana, et à ses pieds on a pu apercevoir une paire de stilettos Louboutin, l'une de ses marques fétiches. Si elle arborait un léger sourire, la First Lady a préféré cacher ses yeux derrière une paire de lunettes de soleil de créateur XXL. Un look à cinq ou six chiffres qui résume plutôt bien son aventure présidentielle : chic et polémique.

© afp

© afp

1,1 million d'euros. C'est la somme astronomique que Melania Trump aurait dépensée en vêtements et en accessoires durant son passage à la Maison-Blanche. Le jour de lui faire ses adieux, la FLOTUS n'a pas lésiné sur le prix.