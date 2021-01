Peinte en grandes lettres blanches à l'arrière d'une veste d'inspiration militaire, la phrase avait provoqué un raz-de-marée médiatique en 2018. La polémique ? La First Lady portait cette pièce Zara alors qu'elle se rendait au Texas pour rencontrer des enfants séparés de leurs familles à la frontière américano-mexicaine. Le mandat de Donald Trump à peine terminé, on en sait en plus sur les véritables intentions de la FLOTUS.

Dans des enregistrements exclusifs diffusés par Hollywood Life dans un podcast, on peut entendre Melania Trump s'entretenir avec Stephanie Winston Wolkoff, son ancienne conseillère et surtout auteure du livre explosif Melania & Me. Tout d'abord, l'ancien mannequin explique que ce choix vestimentaire est entièrement le sien, et non celui de Pierre Hervé, son styliste attitré. "Il n'a rien à voir avec cette veste", assure-t-elle sèchement.

Quand Wolkoff lui demande ce qui a motivé cet achat, l'ex First Lady rigole. "Je rends les libéraux fous, ça c'est sûr. Et tu sais, tout le monde est comme ça. Oh mon Dieu, c'est la pire chose. La pire chose. Ils sont fous", lui répond-elle avec détachement. "Avec Melania, tout est une question d’attention, pas d’intention, et c’est ce que les gens doivent comprendre", a quant à elle résumé l'auteure dans le podcast qui met donc un point final à cette affaire.