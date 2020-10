McAffe est réputé pour être l'un des logiciels de cybersécurité les plus réputés sur le marché. Dans cet état d'esprit, l'éditeur antivirus dresse chaque année la liste des noms de 20 personnalités françaises les plus « dangereuses » sur Internet. C'est connu, cliquer sur un lien hasardeux peut vous coûter cher: pop-up, virus, sites malveillants ou encore publicités mensongères se feront un malin plaisir d'envahir votre écran. Et parmi les appâts les plus répandus pour pousser l'internaute à cliquer sur ces liens, on retrouve les célébrités.

En haut de ce classement, nous retrouvons Mélanie Laurent, l'actrice réputée pour son engagement écologique attire pas mal de visiteurs égarés sur le web. En seconde position, Clémence Poésy, suivie de la princesse Charlotte Casiraghi. Dans le reste de la liste, on peut également y apercevoir Marion Cotillard, Caroline Receveur, Jeanne Damas, Audrey Tautou, Laetitia Casta, Stromae ou encore Slimane. A l'international, c’est l’actrice Anna Kendrick qui occupe la première place du classement. Blake Lively, Mariah Carey, Justin Timberlake, Taylor Swift ou encore Julia Roberts sont eux aussi classés parmi les célébrités les plus "dangereuses" du web.

Pour réaliser ce classement, MacAffe a recensé les noms de centaines de célébrités et les a comparés aux URL de sites malveillants. Précisons tout de même qu'il ne suffit pas de taper "Mélanie Laurent" pour atterrir sur un site douteux, mais associer le nom d'une célébrité avec des mots-clés tels que "streaming" risquerait bien de vous attirer des ennuis...