De la rue à sa salle de bain. En plein confinement, le célèbre street artist travaille aussi depuis chez lui et le résultat est... délirant!



"Ma femme déteste quand je bosse à la maison", a ainsi écrit avec humour Banksy sur son compte Instagram. Le célèbre artiste de street art britannique, dont l'identité reste toujours un mystère, est connu pour ses oeuvres urbaines satiriques et parfois controversées. Contraint d'être confiné comme la moitié du globe, le graffeur qui autrefois utilisait le mobilier urbain pour s'exprimer emploie aujourd'hui un autre type de support comme toile. A savoir... sa salle de bain.

S'ennuyer comme un rat mort... ou plutôt neuf rats vivants

Sa nouvelle oeuvre en pochoir? La mise en branle de sa salle de bain par neuf rats et le résultat -divulgué sur son compte Instagram- est pour le moins hilarant. On y voit en effet des rats envahir cette pièce intime et y mettre le bordel. Du rouleau de papier toilette déroulé au miroir qui manque de tomber en passant par un qui saute sur le dentifrice, l'apothéose vient du rat qui fait ses besoins... à côté de la lunettes des WC. D'où sa légende ironique pour dire qu'il s'ennuie comme un rat mort: "Ma femme me déteste quand je travaille de la maison."